İran'daki sel felaketi tarihi eserlere de zarar verdi

ANKARA (AA) - İran Kültürel Miras Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Hasan Talebiyan, ülkesinde yaşanan sel felaketinin bazı tarihi eserlere de zarar verdiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre Talebiyan, selin tarihi eserlere verdiği zararın sular çekildikten sonra daha net anlaşılacağını belirterek, "Gülistan'ın yanı sıra sel felaketi sonucunda Mazenderan, Hürmüzgan, Batı Azerbaycan, Huzistan, Kürdistan, Fars ve Sistan-Beluçistan eyaletinde birçok tarihi doku zarara uğradı." dedi.

Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde Sasaniler döneminden kalma Nakş-ı Rüstem kaya mezarlarının selden ciddi zarar gördüğünü aktaran Talebiyan, "Nakş-ı Rüstem'deki çatlaklar açılıyor, durum kriz haline gelmiş vaziyette. Şiraz'da ayrıca Vekil Hamamı ve Pazarı'nı da su basmıştı ancak şu an burada bulunan su tahliye edilmiş durumda." bilgisini verdi.



Talebiyan, Gülistan eyaletindeki Ak Kale Köprüsü ve bazı tarihi eserlerin de selden ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.

Gülistan'da dünyanın en yüksek tuğla yapısı kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası listesine giren bin yıllık Kabus Kümbeti'nde sel felaketine bağlı olarak yüksek oranda nem meydana geldiğini söyleyen Talebiyan, nemi azaltmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

- İsfahan'daki tarihi köprüler zarar görmedi

İsfahan eyaletindeki Siyosepol gibi tarihi köprülerin zarar görmediğini belirten Talebiyan, "Selin Zayende Nehri güzergahından geçmesi endişe verici bir durum, ancak şu ana kadar nehir üzerinde bulunan köprülerde bir hasar tespit edilmedi." diye konuştu.

Talebiyan, ülkesinin tarihi açıdan en değerli bölgesi olan Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Taht-ı Cemşid'in (Persepolis) selden dolayı herhangi bir zarara uğramadığını vurguladı.

Yaklaşık 10 gündür devam eden şiddetli yağışlar İran genelinde sel felaketinin yaşanmasına neden olmuştu.





