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İran’daki saldırıyla ilgili 22 kişi yakalandı

İran'da Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz’daki silahlı saldırıya karıştıkları ve yardım ettikleri gerekçesiyle 22 kişinin yakalandığı bildirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:17
İran’daki saldırıyla ilgili 22 kişi yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz’daki silahlı saldırıya karıştıkları ve yardım ettikleri gerekçesiyle 22 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişinin kimliğinin belirlendiği, ayrıca bir hücre evine yapılan baskında saldırıya karışan ve faillere yardım eden 22 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hücre evinde patlayıcı madde ve askeri malzemelerin de ele geçirildiği kaydedildi.

İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle Ahvaz’da cumartesi günü düzenlenen askeri geçit törenine yönelik terör saldırısında 17’si asker 25 kişi ölmüş 69 kişi yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:17
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