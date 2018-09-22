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İran'daki korkunç saldırıyı Al Ahvaziye ve DAEŞ üstlendi

İran'da düzenlenen ve en az 11 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı saldırıyı, İran devletinin terör örgütü olarak tanımladığı Al Ahvaziye örgütünün ardından DAEŞ de kendisine ait internet sitesinden saldırıyı üstlendiğine dair açıklama yaptı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:53
İran'daki korkunç saldırıyı Al Ahvaziye ve DAEŞ üstlendi

İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında bir terör saldırısı düzenlendi. Saldırı esnasında törende olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani alandan apar topar götürüldü.

SALDIRIYI İKİ ÖRGÜT ÜSTLENDİ

Ahvaz'daki terör saldırısını İran'ın terör örgütü olarak tanımladığı Al Ahvaziye örgütü üstlendi. DAEŞ terör örgütü ise, kendisine ait "Amaq" adlı internet sitesinden yaptığı açıklama ile İran'daki saldırıyı üstlendi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: EN AZ 24 ÖLÜ, 53 YARALI

İranlı yetkililer, Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen saldırıda 24 kişinin öldüğünü, 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

10 dakika boyunca süren saldırıyı 4 kişinin gerçekleştirdiği ve teröristlerin öldürüldüğü belirtildi.

ÜLKENİN HER TARAFINDA ASKERİ TÖRENLER DÜZENLENİYOR

İran, 1980-88 yılları arasında Irak'la yapılan savaşın başlangıç haftasını "Kutsal Savunma Haftası" olarak kutluyor ve bu etkinlikler kapsamında birçok şehirde askeri törenler düzenleniyor.

(HABER7)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 11:53
  1. İran
  2. bombalı saldırı
  3. Korkunç saldırı
  4. El Ahvaziye Örgütü
  5. Terör saldırısı

YORUM YAZ

  • yaşar yaşar 4 sa önce
    BU ÖRGÜTÜN ARKASINDA ABD-AB- İSRAİL SİYONİSTLERİ VAR BU ÜLKELER BİR NUMARALI MÜSLÜMAN DÜŞMANIDIR ÖLENLERE ALLAH,TAN RAHMET İRAN HALKINA BAŞ SAĞLIĞI DİLEKLERİMLE .BÜTÜN DÜNYA MÜSLÜMAN ÜLKELERİ UYANIN ARTIK NE ZAMAN UYANAÇAKSINIZ HEPİNİZ TEKER TEKER YOK OLUNCAYA KADARMI YOKSA ŞUAN,MI UYANAÇAKSINIZ MÜSLÜMAN ÜLKELERİN İVEDİLİKLE BİRLEŞMESİ VE GÜÇLÜ BİR MÜSLÜMAN ORDUSUNU DERHAL KURMASI LAZIM HER ŞART VE DETAYLARLA BİRLİKTE HARAKAT EDEBİLEÇEK ÇOK GÜÇLÜ OLMASI LAZIM BİRLİKTE GÜÇ DOĞAR BUNU YAPMAZSANIZ TEKER TEKER YOK OLAÇAK VEYA BÖLÜNEÇEKSİNİZDÜNYA NUFUSUNA BAKINCA BEN TEK CAHİL KALMIŞ ÜLKELERİN MÜSLÜMANLAR OLDUĞUNU GÖRMEK UTANDIRIYOR BİR MUSLUMAN OLDUĞUM İÇİN HADİ BİRLEŞİN DİN KARDEŞ OLUN
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