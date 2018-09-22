İran'daki korkunç saldırıyı Al Ahvaziye ve DAEŞ üstlendi

İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında bir terör saldırısı düzenlendi. Saldırı esnasında törende olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani alandan apar topar götürüldü.

SALDIRIYI İKİ ÖRGÜT ÜSTLENDİ

Ahvaz'daki terör saldırısını İran'ın terör örgütü olarak tanımladığı Al Ahvaziye örgütü üstlendi. DAEŞ terör örgütü ise, kendisine ait "Amaq" adlı internet sitesinden yaptığı açıklama ile İran'daki saldırıyı üstlendi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: EN AZ 24 ÖLÜ, 53 YARALI

İranlı yetkililer, Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen saldırıda 24 kişinin öldüğünü, 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

10 dakika boyunca süren saldırıyı 4 kişinin gerçekleştirdiği ve teröristlerin öldürüldüğü belirtildi.

ÜLKENİN HER TARAFINDA ASKERİ TÖRENLER DÜZENLENİYOR

İran, 1980-88 yılları arasında Irak'la yapılan savaşın başlangıç haftasını "Kutsal Savunma Haftası" olarak kutluyor ve bu etkinlikler kapsamında birçok şehirde askeri törenler düzenleniyor.

(HABER7)