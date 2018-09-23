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İran'daki saldırı sonrası ABD'den sert tepki!

İran'ın askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırının arkasında ABD'nin olduğu suçlamalarına ilişkin ABD'den sert bir açıklama geldi.

23 Eylül 2018 Pazar 19:41
İran'daki saldırı sonrası ABD'den sert tepki!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırının arkasında ABD'nin olduğu suçlamalarına ilişkin, ''(Ruhani) Bizi istediği gibi suçlayabilir. Yapması gereken aynaya bakmak.'' dedi.

Haley, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin ABD'ye yönelik suçlamarını reddetti.

İran halkının sokaklara çıkıp hükümeti protesto ettiğini, İran'a giren her paranın orduya aktığını ve halkın uzun süredir baskı altında olduğunu ileri süren Haley, Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıların arkasında ABD'nin olduğu suçlamalarına da yanıt verdi.

Haley, ''(Ruhani) Saldırının nereden geldiği anlamak için kendi çevresine bakması gerek. Bizi istediği gibi suçlayabilir. Yapması gereken aynaya bakmak.'' dedi.

Nikki Haley ABD'nin ne İran'da ne de başka bir yerde rejim değiştirmeye çalışmadığını ifade etti.

OLAY

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından İran yönetimi El-Ahvaziye grubunu suçlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini" söylemişti.

El-Ahvaziye adıyla tanınan Ahvaz Halkı Demokratik Cephesi, İran’ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir "terör örgütü" olarak biliniyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 19:41
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