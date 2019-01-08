0553 313 94 23

İran'daki kum fırtınası toz miktarını 5 kat artırdı

08 Ocak 2019 Salı 11:02
İran'daki kum fırtınası toz miktarını 5 kat artırdı

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz miktarı normal değerlerin 5 katına çıktı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Zahidan Meteoroloji Müdürü Muhsin Bestani, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'daki şiddetli kum fırtınasının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Bestani, "Saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan kum fırtınası havadaki toz miktarını 5 kat arttırdı." dedi.

Görüş mesafesinin bin 200 metreye kadar düştüğünü belirten Bestani, toz bulutunun meydana getirdiği hava kirliliği derecesinin 769 mikrogram/metreküpe ulaştığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:02
  1. İran'da kum fırtınası
  2. Sistan-Belucistan eyaleti
  3. Zahidan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil dereye düştü: 5 ölü
    1. Otomobil dereye düştü: 5 ölü
    2. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne..
    3. İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    4. "Her maçtan önce kurban keseceğim"
    5. İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul..
    6. ''Pompeo, Arap NATO'sunu kuramayacak''
    7. Rekabet Kurulu, Google’a soruşturma açtı
    8. Bir öğrenci, hocasını ayağından vurdu
    9. Ömrünü tamamlamış bir milyon ton..
    10. Anadolu Isuzu’da üst düzey atama
    11. Suriye'de DAEŞ saldırısı! 32 kişi öldü
    12. Cumhurbaşkanına suikast timinin "tek..
    13. Palu Ailesi ve Kıyamet Kuşağının Gizli..
    14. Ankara'da oto tamir dükkanında yangın
    15. Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa..
    16. Helal işten kazandılar
    17. Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu! Bir..
    18. CHP'li aday partilileri şoke etti! O..
    19. Gasp etmeye çalıştığı kadın UFC..
    20. YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI -..
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...