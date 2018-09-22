İran'daki korkunç saldırıyı üstlenen örgüt belli oldu
İran'da düzenlenen ve en az 11 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı saldırıyı, İran devletinin terör örgütü olarak tanımladığı Al Ahvaziye örgütü üstlendi.22 Eylül 2018 Cumartesi 11:53
İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında bir terör saldırısı düzenlendi. Saldırı esnasında törende olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani alandan apar topar götürüldü.
Ahvaz'daki terör saldırısını İran'ın terör örgütü olarak tanımladığı Al Ahvaziye örgütü üstlendi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: EN AZ 11 ÖLÜ, 30 YARALI
İranlı yetkililer, Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.
10 dakika boyunca süren saldırıyı 4 kişinin gerçekleştirdiği, 2'sinin öldürüldüğü, diğer 2 kişinin ise yakalandığı belirtildi.
ÜLKENİN HER TARAFINDA ASKERİ TÖRENLER DÜZENLENİYOR
İran, 1980-88 yılları arasında Irak'la yapılan savaşın başlangıç haftasını "Kutsal Savunma Haftası" olarak kutluyor ve bu etkinlikler kapsamında birçok şehirde askeri törenler düzenleniyor.
(HABER7)
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