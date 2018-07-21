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İran'daki korkunç saldırıyı PEJAK üstlendi

İran'da 11 muhafızın öldürüldüğü korkunç saldırıyı terör örgütü PKK'nın İran kolu olan PEJAK üstlendi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:11
İran'daki korkunç saldırıyı PEJAK üstlendi

İran'ın batısındaki Merivan kentinde 11 Devrim Muhafızının ölümüyle sonuçlanan saldırıyı terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK'ın üstlendiği bildirildi. 

"TERÖR ÖRGÜTÜ PEJAK ÜSTLENDİ"

Basına açıklama yapan Merivan Kaymakamı Muhammed Şefii, "Sabaha karşı Merivan'a bağlı Dori köyü yakınlarında düzenlenen saldırının sorumluluğunu terör örgütü PEJAK üstlendi." dedi.

Şefii, teröristlerin sabaha karşı 02.30'da Dori köyü yakınlarındaki sınır karakoluna saldırdığını ve karakolun mühimmat deposunun patlatıldığını belirtti.

"11 DEVRİM MUHAFIZI YAŞAMINI YİTİRDİ"

Saldırıda 11 Devrim Muhafızı'nın yaşamını yitirdiğini aktaran Şefii, güvenlik güçlerinin karşı ateşinde çok sayıda teröristin öldürüldüğünü yaralanan bazı teröristlerin de çevredeki dağlara kaçtığını söyledi.

İran'ın batısında Irak sınırındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti daha önce de İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:11
  1. PKK
  2. PEJAK
  3. İran
  4. Merivan

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