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İran'daki hastaneler alarm veriyor

İran Doğal Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Araştırma Merkezi Başkanı Hamidreza Haneke, İran’daki hastanelerin en az yüzde 10’unun güvenlik açısından yeterli düzeyde olmadığını söyledi

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:42
İran'daki hastaneler alarm veriyor

İran Doğal Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Araştırma Merkezi Başkanı Hamidreza Haneke, İran’daki hastanelerin en az yüzde 10’unun güvenlik açısından yeterli düzeyde olmadığını ve yıllardır hizmet veren bu kuruluşların yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Haneke, İran’da yeni hastaneler yapılmamasını eleştirerek "Ya yeni hastaneler inşa etmemiz gerekiyor ya da eskilerini yenilememiz." dedi.

İran'daki hastanelerin birçoğunun 30, 40 veya 60 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Haneke, söz konusu yapıların belediyelerin de yardımıyla yapı güvenliğine uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

- "Tahran'daki hastaneler daha kötü durumda"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Haneke, başkent Tahran'daki hastanelerin bina güvenliği açısından diğer bölgelere göre daha kötü durumda olduğunu söyledi.

Haneke, şu ifadeleri kullandı:

"Tahran'da durum çok daha kötü. Hastaneler eski ve yenileri yapılmamış. Ayrıca bölgedeki özel hastaneler de şehrin batısında toplanmış ve şehrin doğusunda bir tane hastane yok."

Ülkedeki müteahhitlik sisteminin de yeni hastane binaları inşa etmek için uygun olmadığını vurgulayan Haneke, tıp fakültelerinin hastane binası inşası için yeterli sermayeye sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:42
  1. Hamidreza Haneke
  2. iran
  3. Tahran

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