0553 313 94 23

İran’daki ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında 4 ölü, bin 962 yaralı

İran’da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son Çarşamba gecesini kutlamak için Salı akşamı yapılan kutlamalarda 4 kişi hayatını kaybederken, bin 962 kişi yaralandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:14
İran’daki ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında 4 ölü, bin 962 yaralı

İran’da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son Çarşamba gecesini kutlamak için Salı akşamı yapılan kutlamalarda 4 kişi hayatını kaybederken, bin 962 kişi yaralandı. Kutlamalarda kamu malları da zarar gördü.



İran’da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son Çarşamba gecesi için yapılan ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında 4 kişi hayatını kaybederken, bin 962 kişi yaralandı. İran Acil Yardımlar Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ülke genelindeki ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 962 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 174 kişinin hastanelerde gözetim altında tutulduğunu belirten İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Kolivend, 385 kişinin yandığını ve 107 kişinin kol ve bacaklarını kaybettiklerini söyledi. Aynı zamanda Nevruz tatili öncesinde 72 saat içerisinde yaşanan trafik kazalarında 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



İran’da Nevruz Bayramı öncesi yılın son Çarşamba gecesinde yapılan ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında İranlılar yakılan ateşlerin üzerinden atlayarak, havai fişek gösterileri ile birlikte el yapımı patlayıcı maddeler kullanmaktalar. Her yıl gerçekleşen bu kutlamalarda bir çok İranlı hayatını kaybederken yüzlercesi yaralanıyor. Bir önceki yıl yaşanan Çarşamba Suri kutlamalarında ise 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 779 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sezai Temelli, HDP'lileri azarladı
    1. Sezai Temelli, HDP'lileri azarladı
    2. "278 yapıda hasar var, 22 kişi..
    3. Öğrenciler topladıkları kapaklarla..
    4. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    5. Mısır'da anayasa değişikliği..
    6. Adana'da seyir halindeki otomobil alev..
    7. Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarına..
    8. 'Dur Yolcu' şiiri kime ait? Akit..
    9. "Ürdün Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye..
    10. "Tankın önünde eğilmeyenlerin zilletin..
    11. Devlet Bahçeli o isimlere seslendi:..
    12. Manavgat'ta kamyonetin çarptığı kadın..
    13. Yıldırım'dan TFF'ye ziyaret
    14. TCDD 2019 sürekli işçi alımı sözlü..
    15. Asayiş koordinasyon toplantısı
    16. Gaziantep'te PKK propagandasına 8..
    17. Konyaspor'da, Medipol Başakşehir maçı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    19. Kaçak Hint milyarder Londra'da..
    20. Elbistan'da "Recep Tayyip Erdoğan..
    21. Musa Anter cinayeti davası
    22. Cinsel saldırı şüphelisi, yasak..
    23. 5 adet tam donanımlı kara ambulansı..
    24. Bakan Kurum’dan Denizli’deki depreme..
    25. Türk Kızılayı deprem bölgesinde
    26. Bafra’da Millet Kıraathanesi açıldı
    27. Beşiktaş Belediyesinden eğitime destek
    28. Okulda kalp krizi geçiren öğretmen..
    29. Memur-Sen Vali Kaymak’ı ağırladı
    30. Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"