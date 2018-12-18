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İran'daki bir ilkokulda çıkan yangında 3 çocuk öldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki bir ilkokulda çıkan yangında 3 öğrenci öldü

18 Aralık 2018 Salı 17:09
İran'daki bir ilkokulda çıkan yangında 3 çocuk öldü

TAHRAN (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde bir ilkokulda çıkan yangında 3 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sistan-Beluçistan Eyaleti Eğitim ve Öğretim Genel Müdürü Ali Rıza Nahei, yaptığı açıklamada Zahidan'daki özel bir ilkokulda gaz sobasından çıkan yangında 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Nahei, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, vücudunun yüzde 90'ı yanan bir öğrencinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

İran Acil Yardım Kurumu Zahidan Başkanı Hüsrev Seravani de yaptığı açıklamada, okuldaki 55 öğrencinin kurtarıldığını aktardı.

- Eğitim Müdürü istifa etti

Bu arada Zahidan 2. Bölge Eğitim ve Öğretim Müdürü Melik Muhammed Sincirani'nin, çocuklarını kaybeden kederli ailelerle dayanışma amacıyla görevinden istifa ettiği belirtildi.

Ülkenin en "mahrum bırakılmış bölgesi" olarak nitelenen Sistan-Beluçistan Eğitim ve Öğretim Müdür Yardımcısı Hasan Nevruzi, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada ülke genelinde eğitimini sürdüremeyen 142 bin çocuğun yaklaşık yüzde 50'sinin Sistan ve Beluçistan eyaletinde bulunduğunu ifade etmişti.

Nevruzi, eyalette özellikle kız çocuklarının bölge halkının kültür ve gelenekleri nedeniyle eğitimden mahrum bırakıldığını ifade ederek, "Eğitimden geri kalanların çoğunluğunu erken yaşta aileleri tarafından evlendirilen kırsal kesimde yaşayan kız çocukları oluşturuyor." demişti.

Kırsal kesimlerde okulların yerleşim yerlerine uzak olmasının da çocukların eğitimden mahrum kalmasına neden olduğunu dile getiren Nevruzi, bu sorunu gidermek için bölgede birçok yeni okulun açıldığını belirtti.

Öte yandan Zahidan kenti milletvekili Alim Yar Muhammedi ise çocukların eğitimden mahrum bırakılmalarının bölgede güvenlik sorunlarına yol açtığına dikkati çekmişti.

Bölgedeki terör gruplarının eğitimlerine devam edemeyen kişilerden faydalandığını belirten Muhammedi, "Araştırmalar, terör gruplarına genellikle düşük eğitimli ya da okur yazar olmayan kişilerin katıldığını gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:09
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  3. Sistan-Beluçistan
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  5. Zahidan

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