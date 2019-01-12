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İran'daki 242 Afgan tutuklu ülkesine teslim edildi

İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, ülkede tutuklu 242 Afgan mahkumun ülkesine teslim edildiğini söyledi

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:38
İran'daki 242 Afgan tutuklu ülkesine teslim edildi

ANKARA (AA) - İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, ülkede tutuklu 242 Afgan mahkumun ülkesine teslim edildiğini belirtti.

Abbasi, mahkumların ülkesine teslim edilmesinin, İran ve Afganistan adalet bakanlarının yıl sonuna kadar 700 Afgan tutuklunun ülkesine intikali konusunda vardığı anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

İran devlet televizyonu haberinde, İran'ın Yezd, Fars, İsfahan, Hürmüzgan, Sistan ve Beluçistan, Horasan Rezevi ve Tahran eyaletlerinden hapis cezasına mahkum olup anlaşma çerçevesinde ülkesine gönderilen Afgan tutukluların, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı yollardan İran'a girmek suçlarından tutuklandıkları belirtildi.

Afgan tutuklular cezalarının geri kalan kısmını ülkesinde çekecek.

Abbasi geçen hafta yaptığı açıklamada da şu ana kadar 221 Afgan mahkumun ülkesine iade edildiğini söylemişti.

İran'da 5 bin civarında Afgan tutuklu, Afganistan'da ise 22 İran vatandaşı tutuklu bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:38
  1. Afgan mahkum
  2. iran
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