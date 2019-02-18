İran'da Zahidan saldırısıyla ilgili 3 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 27 askerin öldüğü terör saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkenin güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Serevan ve Haş kentinde düzenlediği operasyonda terör saldırısıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerle birlikte 150 kilogram patlamaya hazır bomba, 600 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda silah ele geçirildiği ifade edildi. İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmiş, 13 asker yaralanmıştı. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti. İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.



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