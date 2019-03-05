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İran'da yolsuzluk soruşturmalarında 282 kişi tutuklandı

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için kurulan özel mahkemelerin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 282 kişinin tutuklandığını açıkladı

05 Mart 2019 Salı 10:34
İran'da yolsuzluk soruşturmalarında 282 kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - İran'da döviz, petrokimya ve otomotiv gibi sektörlerde yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle şu ana kadar 282 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, devam eden yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için kurulan özel mahkemelerin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 282 kişinin tutuklandığını aktaran Devletabadi, söz konusu şüphelilerden 29'unun döviz piyasalarında usulsüzlük ve manipülasyon, 13 kişinin de petrokimya sektöründe yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

Otomobil ithalatında yolsuzluk ve usulsüzlüğe karıştıkları gerekçesiyle 20 kişinin tutuklu durumda olduğunu açıklayan Devletabadi, 860 kişiye ise yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu ifade etti.

Başsavcı, Gümrük Müdürlüğü'nde yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili de 4 kişinin tutuklandığının bilgisini paylaştı.

İran'da geçen yıl nisan ayında dolar kısa sürede 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine yükselmişti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, 10 Nisan'da doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi için karar alarak serbest piyasada alım-satımı yasaklamıştı. Devletin belirlediği kur üzerinden bazı ithalatçılara döviz tahsisi yapılmıştı. Söz konusu ithalatçı firmalardan bazıları resmi kur üzerinden ithal ettikleri ürünleri yaklaşık iki katı değerde olan serbest piyasadaki kur üzerinden piyasaya sürmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından Tahran ve İsfahan gibi kentler esnaf protestolarına sahne olmuştu.

Dolar kuru serbest piyasada şu anda 13 bin tümen seviyelerinde seyrediyor.

Ülkedeki özel mahkemeler, İran lideri Ali Hamaney'in yaptığı "dış güçlerin ekonomik savaşına karşı hızlı, adil ve hukuki adım atılması" çağrısının ardından kurulmuştu.

Özel mahkemeler, ülkenin ekonomik sistemine zarar vermekle suçlanan en az 3 kişiyi idama mahkum etmişti.



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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:34
  1. iran
  2. Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi
  3. yolsuzluk soruşturmaları

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