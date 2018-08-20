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İran'da yolsuzluk operasyonu! 120 kişi tutuklandı

İran'daki yolsuzluk operasyonu büyüyor. Operasyonlar sırasında gözaltına alınan 120 kişi tutuklandı. Ayrıca ülkede davaların hızlı çözüme kavuşması için dört özel mahkeme kuruldu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:42
İran'da yolsuzluk operasyonu! 120 kişi tutuklandı

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, ülkedeki son ekonomik yolsuzluk nedeniyle 120 şüphelinin tutuklandığını, 30 iddianamenin de mahkemeye gönderileceğini bildirdi.

Laricani, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, yolsuzluk davalarının hızlıca çözüme kavuşması için 4 özel mahkemenin kurulduğunu ve önceliklerinin büyük "yolsuzluk dosyaları" olduğunu belirtti.

Yargı erkinin tüm olanaklarıyla dava dosyalarını neticeye ulaştırmak için seferber olduğuna dikkati çeken Laricani, yargılamaların süratle yapılacağını kaydetti.

Kendilerine yönelik basın ve farklı kesimlerden yapılan eleştirilere ilişkin de Laricani, şu değerlendirmede bulundu:

"Bırakın yargı erki imkanları çerçevesinde adil yargılamasını yapsın. Yolsuzluk yapanlar elbette en ağır cezaya çarptırılmalıdır, bizim işimiz de bu. Fakat şüphe ve itham ile kimseye zulmedemeyiz."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:42
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