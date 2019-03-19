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İran'da yolcu uçağı inişi sırasında alev aldı

İran Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Sorumlusu Rıza Caferzade uçakta bulunan 24 yolcunun tahliye edildiğini belirtti

19 Mart 2019 Salı 22:24
İran'da yolcu uçağı inişi sırasında alev aldı

İSTANBUL (AA) - İran'da bir yolcu uçağı başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Sorumlusu Rıza Caferzade, İran'ın Homa Havayolları Şirketi'ne ait Fokker 100 tipi yolcu uçağının piste inişi esnasında tekerleklerinin açılmaması sonucu alev aldığını söyledi.

Çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü aktaran Caferzade, uçakta bulunan 24 yolcunun tahliye edildiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:24
  1. İran'da yolcu uçağı alev aldı
  2. Mihrabad Havalimanı
  3. Tahran Acil Durum Başkanı Peyman Sabiriyan

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