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İran'da yolcu otobüsü alev alev yandı! 19 ölü 27 yaralı

İran devlet televizyonunun haberine göre, yakıt tankerine arkadan çarparak yoldan çıkarak alev alan otobüs tamamen yandı. Kaza sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı açıklandı.

18 Eylül 2018 Salı 09:55
İran'da yolcu otobüsü alev alev yandı! 19 ölü 27 yaralı

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Kaşan ile Netenz kentleri arasında meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran-Kirman seferini yapan bir otobüs, gece saatlerinde İsfahan'ın Kaşan ile Netenz kentleri arasında yakıt tankerine arkasından çarparak yoldan çıktı. Alev alan otobüsün tamamen yandığı açıklandı.

Olayda 19 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve yaralıların Kaşan devlet hastanesine kaldırıldığı duyuruldu.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:55
  1. Kaşan
  2. Netenz
  3. İsfahan
  4. Kaşan devlet hastanesi

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