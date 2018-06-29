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İran'da yeni kriz! Susuz kalan halk sokağa döküldü

Ekonomik krizle boğuşan İran'ın Hürremşehr kentinde yaşanan susuzluk nedeniyle halk sokağa döküldü. Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle halk su tankerlerinden içme suyu satın alıyor.

29 Haziran 2018 Cuma 21:02
İran'da yeni kriz! Susuz kalan halk sokağa döküldü

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde onlarca kişi musluklardan akan suyun tuzlu olmasını ve su kesintilerini protesto etti. Hürremşehr Büyük Cami'nin önünde toplanan göstericiler, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenledi.

Yanlarında pet şişelerle gelen göstericiler, "Beceriksiz yöneticiler istemiyoruz. Hırsızlar din adına bizi yağmaladı" sloganları attı. Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Hürremşehr halkı su tankerlerinden içme suyu satın alıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de geçen hafta benzer bir gösteri düzenlenmişti. İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oluyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:02
  1. İran

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