0553 313 94 23

İran'da yeni atamalar belirlendi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Muhammed İslami'yi  Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına, Rıza Rahmani'yi de Sanayi Maden ve Ticaret  Bakanlığına Bakan Vekili olarak atadı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:25
İran'da yeni atamalar belirlendi

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Ulaştırma ve  Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi ile Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed  Şeriatmedari'nin istifasını kabul etti.

Ruhani, Ahundi'nin yerine İslami, Şeriatmedari'nin yerine de  Rahmani'yi vekaleten atadı.

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Ahundi, 1 Eylül'de İran Cumhurbaşkanı  Hasan Ruhani'ye sunduğu istifa mektubunu bugün sosyal medya hesabında  paylaşmıştı. Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari de 23 Eylül'de  istifasını sunmuştu.

Ruhani kabinesindeki İran Çalışma Bakanı Ali Rebii, 8 Ağustos'ta,  Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan  gensoru oylamasında görevlerinden azledilmişlerdi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:25
  1. İran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester City farklı yendi! 5-0
    1. Manchester City farklı yendi! 5-0
    2. Amerika'da kongre üyesinden Trump'a..
    3. Kaliteli porselen ışığı geçirir
    4. Azeri vekil Paşayeva: Adaletsizliğe..
    5. Bayern Münih 3 hafta sonra yendi! 3-1
    6. Beşiktaş deplasmanda yenildi!
    7. İbrahim Kalın'dan Karakoç ailesine..
    8. Bitlis'teki dehşet kavganın sebebi..
    9. Diyet ürünler tüketenler, dikkat!
    10. İran'da yeni atamalar belirlendi
    11. Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik..
    12. Aydın'da köy evine 500 bin teklif..
    13. Paris Saint Germain hız kesmedi! 10'da..
    14. İstanbul Barosu başkanlığı için..
    15. Çağatay Özdemir'in beklenen kitabı..
    16. Gözlüğe elveda demek için...
    17. Almanya'da ırkçı sergi: Türkler ayağa..
    18. Yer: Kayseri! Parkta korku dolu..
    19. Atrofik gastritler kanser öncüsü
    20. Katil İsrail polisi Kudüs Valisi’ni..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?