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İran'da yasağa rağmen halkın yarısından fazlası Telegram kullanıyor

Erişim engeline rağmen halkın yarısından fazlası hala Telegram adlı mesajlaşma uygulamasını kullanıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:06
İran'da yasağa rağmen halkın yarısından fazlası Telegram kullanıyor

İran'da erişim engeline rağmen halkın yüzde 55,9'unun hala Telegram adlı mesajlaşma uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

İran Öğrenci Anket Ajansı ISPA adlı kamuoyu araştırma kurumu tarafından geçen ay ülke genelinde yapılan ankette, İran'da halkın sosyal medya kullanımına ilişkin sonuçlar araştırıldı.

Anket sonuçlarına göre, İran'da devlet tarafından desteklenen yerli mesajlaşma uygulamalarına halkın ilgi göstermediği ve erişim engeli getirilmesine rağmen Telegram'ın ülkede halen halkın yüzde 55,9'u tarafından kullanılan en popüler sosyal medya uygulaması olduğu ortaya çıktı.

Ülkede 18 ila 29 arası yaş grubundaki kullanıcıların yüzde 70,6'sı halen Telegram kullanırken bunu yüzde 29,5 ile İnstagram ve yüzde 25,1 ile WhatsApp adlı mesajlaşma uygulamaları takip etti.

Erişim engeli getirilen diğer sosyal medya platformlarından Facebook'u kullanan İranlıların oranı yüzde 2, Twitter kullananların oranı ise yüzde 0,9 olarak tespit edildi.

İran'da devletin desteklediği "Soroush" adlı yerli mesajlaşma uygulamasının ise sosyal medya kullanıcılarının yüzde 2,4'ü tarafından kullanıldığı belirlendi.

- Telegram'a "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti

İran'da Facebook, Twitter, gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protesto olarak yayılan gösteriler sonrası geçen yıl nisan ayında da "ulusal güvenlik" gerekçesiyle Telegram kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlı kullanıcılar halen uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

- Yabancı uygulamalara devlet destekli alternatif

İran'da Telegram'a erişim engeli getirilmesinin ardından yabancı mesajlaşma uygulamalarının tekelleşmesinin önüne geçebilmek için devlet destekli "Soroush", "Eitaa", "Igap" gibi yerli uygulamalar sosyal medya kullanıcılarının hizmetine sunulmuştu.

 

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:06
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