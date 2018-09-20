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İran'da yaptırımları delmek için komisyon oluşturuldu

İran, Amerika'nın yaptırımlarını delerek petrol satabilmek için Enerji Bakanlığı bünyesinde komisyon oluşturdu.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:35
İran'da yaptırımları delmek için komisyon oluşturuldu

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Emiri Hamkani, ABD'nin "İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlarını" delmek için Enerji Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Hamkani, "Yaptırımlar döneminde petrol taşımacılığı ve fiyat tespiti önemli bir konu haline gelecektir. Enerji Bakanlığı'nda petrol satışına yönelik yaptırımları delmek için bir komisyon kuruldu." dedi.

Hamkani, söz konusu yaptırımların ardından petrol satışlarının şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için borsa kurulmasıyla ilgili kanunların çıkarılmasında meclisin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.     

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:35
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