İran’da yakıt kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
İran İstihbarat Bakanlığı, Semnan eyaletinde 8 bin 500 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyurdu19 Şubat 2019 Salı 12:38
ANKARA (AA) - İran İstihbarat Bakanlığı, Semnan eyaletinde 8 bin 500 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran güvenlik güçleri ülkenin kuzeyinde bulunan Semnan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığına aracılık eden 4 şirkete yönelik operasyon düzenledi.
Açıklamada, düzenlenen operasyonda piyasa değeri 36 milyar tümen (8,5 milyon dolar) olan 8 bin 500 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği belirtildi.
Akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonucunda, kaçakçılığa aracılık eden şirketler hakkında adli işlem başlatıldı.
İran’da 4 Şubat'ta Fars eyaletine bağlı Merudeşt, Kazrun ve Lamerd kentlerinde akaryakıt kaçakçılığı yapan 3 farklı çeteye mensup 15 kişi yakalanmıştı.
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