İran’da yakıt kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı İran İstihbarat Bakanlığı, Semnan eyaletinde 8 bin 500 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyurdu

ANKARA (AA) - İran İstihbarat Bakanlığı, Semnan eyaletinde 8 bin 500 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran güvenlik güçleri ülkenin kuzeyinde bulunan Semnan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığına aracılık eden 4 şirkete yönelik operasyon düzenledi. Açıklamada, düzenlenen operasyonda piyasa değeri 36 milyar tümen (8,5 milyon dolar) olan 8 bin 500 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği belirtildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonucunda, kaçakçılığa aracılık eden şirketler hakkında adli işlem başlatıldı. İran’da 4 Şubat'ta Fars eyaletine bağlı Merudeşt, Kazrun ve Lamerd kentlerinde akaryakıt kaçakçılığı yapan 3 farklı çeteye mensup 15 kişi yakalanmıştı.

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