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İran'da uyuşturucu operasyonu: 2 ölü

Sistan ve Beluçistan eyaletinde düzenlenen operasyonda 2 kaçakçı öldürüldü, 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:01
İran'da uyuşturucu operasyonu: 2 ölü

ANKARA (AA) - İran güvenlik güçlerinin ülkenin güneydoğusunda düzenlediği operasyonda 2 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü, 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinin Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmed Tahiri, basına yaptığı açıklamada, Serbaz ilçesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlar sırasında kaçakçılar ile polis arasında silahlı çatışma yaşandığını söyledi.

Çatışmada 2 kaçakçının öldürüldüğünü, 2 kaçakçının ise gözaltına alındığını aktaran Tahiri, söz konusu operasyonda afyon, morfin ve eroin olmak üzere 4 ton uyuşturucu madde ile uzun namlulu silahlar ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

İran güvenlik güçlerinin ekim ayında İran-Afganistan-Pakistan sınırında gerçekleştirdiği operasyonlarda da 14 uyuşturucu kaçakçısı öldürülmüştü.

Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçılarıyla İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Uluslararası uyuşturucu şebekeleri, Afganistan'da üretilen uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine ulaştırmak için İran topraklarını kullanmaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:01
  1. iran
  2. Sistan ve Beluçistan
  3. uyuşturucu operasyonu

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