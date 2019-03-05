İran'da üretim fabrikalarının yüzde 22'si durgunluk içinde

TAHRAN (AA) - İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhsin Salihiniya, ülkedeki üretim fabrikalarının yüzde 22'sinin durgunluk içinde olduğunu söyledi. İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Salihiniya, ülkedeki üretimle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede 9 özel ekonomik bölge, 561 kent ve 412 nahiyede üretim fabrikaları bulunduğunu aktaran Salihiniya, üretim birimlerinin yüzde 22'sinin durgunlukla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Salihiniya, hâlihazırda ülkedeki 13 bin fabrikanın yüzde 50'nin altında, 13 bininin yüzde 50 ila 70 arasında ve 7 bin işletmenin de yüzde 70 kapasiteyle üretim yaptığını kaydetti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.