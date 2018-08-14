0553 313 94 23

İran'da "Twitter yasağı kalksın" talebine cevap verildi

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin, "Twitter'a erişim engelini kaldırma talebi" yargı tarafından reddedildi. İran Başsavcı Vekili Abdussamed Hürremabadi yaptığı açıklamada İranlı bakanın talebinin ülkedeki yasalara aykırı olduğunu belirtti.

14 Ağustos 2018 Salı 12:09
İran'da "Twitter yasağı kalksın" talebine cevap verildi

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı MuhammedCevad Azeri Cehromi'nin, "Twitter'a erişim engelini kaldırma talebi" yargı tarafından reddedildi.

İran Başsavcı Vekili Abdussamed Hürremabadi, yerli mesajlaşma uygulaması "Suruş" hesabından yaptığı açıklamada, İranlı bakanın talebinin ülkedeki yasalara aykırı olduğunu ve Twitter'a erişim engelinin devam edeceğini belirtti.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı'nın Twitter'a erişim engelinin kaldırılması konusundaki talebinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunan Hürremabadi, Twitter'ın ABD'nin kontrolü altında olduğunu ifade etti.

Söz konusu sosyal medya kuruluşunun İran'da 2009'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylara açıktan destek verdiğini vurgulayan İranlı Başsavcı Vekili, "Haberleşme Bakanlığından ABD'nin kontrolü altındaki şebekelere erişim engelinin kaldırılması yerine Ulusal İnternet Şebekesi'ne ve yerli sosyal mesajlaşma uygulamalarına daha çok destek vermesi beklenir." ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY İSİMLER YASAĞA RAĞMEN KULLANIYOR

İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı.

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor. Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, 22 Temmuz'da Instagram'a erişim engeli getirileceğine ilişkin iddiaların medyada yer bulması üzerine yaptığı açıklamada, "Filtreleme konusunda ben yetkiliysem Instagram'ın yasaklanmayacağına dair söz veriyorum. Twitter yasağının kaldırılması konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Bu mesele gündeme alınacak ve Twitter yasağının kaldırıldığına şahit olacağız." demişti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 12:09
  1. Muhammed Cevad Azeri Cehromi
  2. Twitter
  3. ABD
  4. İran
  5. Facebook
  6. Telegram
  7. Instagram
  8. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney
  9. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco Fabian!
    1. İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco..
    2. 'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa..
    3. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    4. Edirne’de 34 kaçak göçmen yakalandı!
    5. Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın..
    6. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?
    7. Bakan Soylu yurt içindeki terörist..
    8. İPhone satışı yasaklanıyor mu?
    9. Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde..
    10. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    11. Eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı yakalandı!
    12. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya vize..
    13. İstanbul Adalar kurban satış ve kesim..
    14. MHP lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı..
    15. Gazi maaşlarını devlete hibe ettiler
    16. Büyükçekmece kurban satış yeri 2018
    17. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    18. Avcılar 2018 kurban kesim yeri Avcılar..
    19. Van’da terör operasyonu: 15 kişi..
    20. İşte iPhone yerine tercih edilebilecek..
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018