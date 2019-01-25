İran'da tutuklu eski ABD askeri hakkında "özel şikayet" var

ANKARA (AA) - İran'da tutuklu bulunan ABD donanmasının eski mensubu Michael White hakkında "özel şikayet" olduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Meşhed Başsavcısı Gulam Ali Sadıki, İran'da tutuklu ABD'li eski bir donanma askeriyle ilgili sürdürülen soruşturma hakkında bilgi verdi.

Eski ABD askerinin tutuklanmasının ulusal güvenlikle ilgili olup olmadığı sorusu üzerine Sadıki, "Bu kişi hakkında özel şikayet var. İnceleme sürüyor, soruşturma tamamlandığında neticesi açıklanacak." dedi.

Sadıki, şikayetçi veya şikayetin nedeni hakkında bilgi vermedi ancak daha önce istihbarat kurumlarının şikayetleri üzerine ülkede ulusal güvenlik gerekçesiyle gözaltılar yapılmıştı.

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi 9 Ocak'taki haberinde, ABD donanmasının eski bir mensubu olan 46 yaşındaki Michael White'ın, Temmuz 2018'den bu yana İran'da tutuklu bulunduğunu yazmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı da White’ın bir süre önce Meşhed kentinde tutuklandığını ve bunun Tahran'daki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine bildirildiğini duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından, İran'a yönelik yaptırımlar yeniden uygulamaya konulmuş ve iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından mayıs ayında yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini savunarak, 12 maddelik şart ortaya atmıştı. Pompeo, bu şartlardan birisini, "İran gerçek olmayan suçlamalarla tutukladığı tüm ABD ve bu ülkenin ortak ve müttefiki olan ülkelerin vatandaşlarını serbest bırakmalı" şeklinde açıklamıştı.