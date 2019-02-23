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İran'da tutuklu ABD vatandaşına yönelik suçlama casusluk değil

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Penahi Azer, ABD donanmasının eski mensubu Michael White'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle değil şahsi şikayet üzerine tutuklandığını açıkladı

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:36
İran'da tutuklu ABD vatandaşına yönelik suçlama casusluk değil

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Penahi Azer, İran'da bir süre önce tutuklanan ABD donanmasının eski mensubu hakkındaki suçlamanın casusluk veya ulusal güvenlikle ilgili olmadığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Azer, ABD donanmasının eski mensubu Michael White'ın güvenlik gerekçesiyle değil şahsi şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

White'ın yaklaşık 7 ay önce bir şikayet üzerine gözaltına alınarak tutuklandığını anımsatan Azer, "Bilgilerimize göre, bu kişiye yönelik özel şikayet var. Ulusal güvenlik ya da casuslukla ilgili bir durum söz konusu değil. Gözaltına alındığı gün ABD'nin İran'daki çıkarlarını koruyan İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği bilgilendirildi." dedi.

Tutuklu ABD vatandaşının asker olmadığını ve yargı sürecinin devam ettiğini kaydeden Azer, söz konusu şikayet hakkında bilgi vermedi.

Ülkedeki tutuklu yabancı uyrukluların sayısı hakkında da bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran'da birçoğu Afganistan vatandaşı olmak üzere 6 bin 104 yabancı uyruklunun, ülke dışında da yaklaşık 3 bin İran vatandaşının çeşitli suçlamalarla tutuklu olduğu bilgisini paylaştı.

Amerikan The New York Times gazetesi, ABD donanmasının eski bir mensubu olan 46 yaşındaki Michael White'ın, Temmuz 2018'den bu yana İran'da tutuklu bulunduğunu yazmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı da 9 Ocak'ta White'ın bir süre önce Meşhed kentinde tutuklandığını teyit etmişti.

Ailesi, White'ın uzun süre ABD donanmasında aşçı olarak görev yaptığını açıklamıştı.






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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:36
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