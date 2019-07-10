İran'da Türk ürünlerine talep artıyor

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki 11'inci Uluslararası Kapı ve Pencere Fuarında Türk ürünlerine talep artıyor.

Tahran'daki Uluslararası Fuar Merkezinde Türkiye, İtalya, Çin ve Almanya ile İran'dan 300 firmanın katıldığı 11'inci Uluslararası Kapı ve Pencere Fuarı 4 gün sürecek.

- "İranlılar, Türk ürünlerine çok ilgi gösteriyor"

Kapı ve pencere malzemeleri satan Akpen Tahran Temsilcisi Ferhad Seraci AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır Tahran'da Türk firmasının temsilciliğini yaptığını ve İranlıların Türk mallarına ilgi gösterdiğini söyledi.

Türkiye'den kapı ve pencere aksesuarları getirdiklerini ve ürünlerde 10 yıl garanti verdiklerini aktaran Seraci, "İranlılar, diğer ülkelerin mallarına kıyasla Türk ürünlerine çok ilgi gösteriyor. Daha önce Alman markaları kapı ve pencere malzemelerinde öncüydü fakat Türk malları İran piyasasına girince bu ürünlere yönelik talep çok daha fazla oldu." diye konuştu.

Türk ürünlerinin kalitesinin yüksek olması nedeniyle kullanımının da arttığını ifade eden Seraci, Türk firmalarının İranlı müşteriler arasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Seraci, yaptırımlar nedeniyle dövizin yükselmesi ve fiyatların artmasından kaynaklı olarak sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ancak ticaretlerinin durmadığını dile getirdi.

- "Türk şirketleriyle çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz"

Türkiye'den kapı ve pencere aksesuarları ithal eden Aral Ticaret Genel Müdürü Mehdi Ketançi Hoyavi de, yıllardır Türk şirketleriyle çalıştıklarını ve Türkiye'den getirdikleri kapı ve pencere malzemelerini İran'da sattıklarını ifade etti.

Hoyavi, son birkaç yıldır ürünlerin getirilmesinde, gümrüklerde ve ödemelerde sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, "Türkiye'deki şirketlerle yıllardır çalışıyoruz. Ürünlerin kaliteli olması nedeniyle ticaretimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle döviz girdisinin azaldığını, inşaat sektörünün sorunlarla karşı karşıya kaldığını, durağanlaştığını ve işsizliğin arttığını dile getiren Hoyavi, bu nedenle aksesuar, profil ve diğer malzemelerin satışında gerileme olduğunu kaydetti.











