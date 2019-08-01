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İran'da trafik kazası: 8 ölü

01 Ağustos 2019 Perşembe 21:33
İran'da trafik kazası: 8 ölü

TAHRAN (AA) - İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.

İran Acil Yardım Kurumunun Fars eyaleti şubesinden yapılan açıklamaya göre, Mervedeşt ilçesinde öğleden sonra iki otomobil çarpıştı.

Açıklamada kaza sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İran Polisi Trafik Şube Müdürü Muhammed Hüseyin Hamidi, ocak ayında yaptığı açıklamada, resmi verilere göre İran'da bir yıl içinde 16 binden fazla kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 21:33
  1. Fars
  2. iran

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