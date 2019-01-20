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İran'da trafik kazaları yılda 16 binden fazla can alıyor

20 Ocak 2019 Pazar 12:39
İran'da trafik kazaları yılda 16 binden fazla can alıyor

TAHRAN (AA) - İran Polisi Trafik Şube Müdürü Muhammed Hüseyin Hamidi, ülkede her gün 40 ila 50 kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Hamidi, İran Polis Bilgilendirme Merkezi istatistiklerine göre, ülkede bir yıl içinde 16 binden fazla kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini belirtti.

İran medyasında yer alan açıklamasında Hamidi, "Trafik kazaları ve can kayıplarının azaltılması için otoyolların daha düzenli hale gelmesi, otomobillerin güvenlik açısından yeterli seviyeye ulaştırılması, gelişmiş sistemlerden istifade edilmesi ve yeni kanun düzenlemelerinin yapılması gerekiyor." dedi.

İran'da 20 milyondan fazla araç ve çok sayıda motosiklet bulunuyor. Ülkede trafik kazalarının yaklaşık yüzde 30'unu motosiklet kazaları oluşturuyor.

Ülkede yine yaklaşık 16 bin kişinin öldüğünü gösteren 2017 yılı verilerine göre, trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 73'ü şehirler arası yollarda, yüzde 27'si ise şehir içindeki kazalarda gerçekleşiyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:39
  1. iran
  2. Muhammed Hüseyin Hamidi
  3. trafik kazası

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