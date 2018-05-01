Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'da 'Telegram'a yasak geldi

İran'da yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim 'ulusal güvenlik gerekçesiyle' engellendi.

01 Mayıs 2018 Salı 09:59
İran'da 'Telegram'a yasak geldi

İran'da Telegram'a erişimin bugün itibarıyla engellendiği bildirildi.

Tahran Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugün itibarıyla, Telegram'a erişimin engellendiği duyuruldu.

Açıklamada, Telegram'la ilgili şikayetlerin değerlendirildiği ve söz konusu kararın bu şikayetler doğrultusunda alındığı belirtildi.

Başkent Tahran'daki İran meclisi ve Ayetullah Humeyni'nin mezarına yönelik Haziran 2017'de terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılar ile aralık ayında onlarca kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayların çıkma sebebi olarak gösterilen Telegram'ın, ülkedeki tüm internet hizmeti sağlayıcıları tarafından engellendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca detay verilmeksizin söz konusu uygulamayı yasağa rağmen kullananların cezalandırılacağı kaydedildi.

Meşhed kentinde geçen yıl 28 Aralık'ta bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Göstericiler eylemlerini Telegram başta olmak üzere yabancı mobil uygulamalar üzerinden organize etmişti. Telegram, 80 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanılıyordu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:59
  1. telegram
  2. teknoloji haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NASA Mars görevinde kullanacaktı... Testleri geçemedi!
    1. NASA Mars görevinde kullanacaktı.....
    2. Hollanda'da tarih yazan bir Türk!
    3. Sosa'nın maliyeti dudak uçuklatıyor!
    4. CHP adayını Cuma günü açıklayacak
    5. Kütahya'da gizemini koruyan 'Zincirli..
    6. Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    7. Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan..
    8. Katil İsrail askerleri 10 Filistinliyi..
    9. YSK'dan aday yardımları için genelge!
    10. Talisca: Devler Ligi yoksa ben de yokum
    11. Turistlerin semazenle karşılanmasına..
    12. En yakın adamıydı! Şok ifadeler
    13. 50 Başlıkta 25 anlaşma
    14. Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde dehşet..
    15. YSK'dan "yardım ve bağış" açıklaması
    16. Fenerbahçe genç oyuncu için kararını..
    17. Youtuber Enes Batur'un aylık kazancı..
    18. Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı..
    19. Sayın Gül, siz bir lider değilsiniz!
    20. Beşiktaş camiasına skandal yorum!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık