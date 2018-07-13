İran’da tarihi camide yangın çıktı

İran’ın Sari çarşısında yer alan tarihi cami yandı. Tarihi caminin alev almasının ardından caminin etrafında bulunan yaklaşık 10 dükkan da yangına maruz kaldı. İran’ın Mazenderan eyaletinde bulunan tarihi caminin neden yandığı ise henüz bilinmiyor.

Saatler süren yangın caminin etrafında bulunan dükkanlara da sıçramasıyla olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, büyük bir kısmı tahtadan oluşmuş olan camideki yangını söndürmekte zorluk çekti. Yaralıların çoğunluğunu ise itfaiye memurları oluşturuyor.

Caminin hangi dönemde inşa edildiğine dair farklı görüşler var ancak genel olarak caminin Abbasiler döneminde inşa edildiğine inanılıyor.