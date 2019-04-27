İran'da taraftarlar arasında kavga: 1 ölü 245 yaralı

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü 245 kişinin yaralandığı belirtildi. İran Acil Yardım Kurumu Tahran Şube Başkanı Peyman Sabiriyan, devlet medyasında yer alan açıklamasında dün Tahran'daki Azadi Stadı'ndaki Persepolis ve Sepahan takımlarının karşılaşmasından sonra taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle 1 kişinin öldüğünü 245 kişinin yaralandığını söyledi. İran Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı İsmail Hasanzade de yaptığı açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili yasalar çerçevesinde gerekli adımları atacaklarını ifade etti. İran Pers Körfez Pro Ligi takımlarından Persepolis ve Sepahan arasında dün oynanan olaylı maç golsüz beraberlikle sona ermişti.



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