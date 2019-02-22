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İran'da tamamı Türkçe gazete çıkacak

22 Şubat 2019 Cuma 11:17
İran'da tamamı Türkçe gazete çıkacak

TAHRAN (AA) - İran Meclisi Urumiye Milletvekili Nadir Gazipur, yaklaşık 40 milyon vatandaşın Türkçe konuştuğu ülkede tamamı Türkçe olan bir gazetenin yayınlanacağını belirtti.

İran devlet medyasına konuşan Türk milletvekili Gazipur, Kültür ve İrşad Bakanı Abbas Salihi'nin ülkede tamamı Türkçe olan bir gazetenin çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı.

Gazipur, Bakan Salihi ile Türkçe gazete konusunda gerekli görüşmelerin yapıldığını ve ilk sayısı çıkana kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İran'da Türkçe konuşan 40 milyon vatandaşın yaşadığı ancak tamamı Türkçe olan bir gazetenin çıkmadığı ve devlet televizyonunda da 24 saat yayın yapan bir kanalın olmadığı eleştirisinde bulunan Gazipur, Batı Azerbaycan'da yayın yapan devlet televizyonunun 24 saat Türkçe yayın yapmasını istedi.

Doksandan fazla dil ve lehçenin konuşulduğu ülkede ön plana çıkan etnik kesimler arasında Azeriler, Araplar, Kürtler, Beluçlar ve Türkmenler yer alıyor. Yoğunlukla ülkenin kuzeybatısında Azeriler, kuzeydoğusunda Türkmenler ve güney bölgelerinde yaşayan Kaşkay Türklerinin, ülkenin yaklaşık 82 milyonluk toplam nüfusunun yüzde 35'ini teşkil ettiği belirtiliyor.



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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:17
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