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İran'da susuzluk, halkı sokağa çıkarttı

İran’ın güneyinde su kesintisi ve içme suyunun bulunmaması üzerine ülkenin güney batısındaki şehirlerde halk sokağa çıkarak protesto etti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:49
İran'da susuzluk, halkı sokağa çıkarttı

İran Huzistan'da Hürremşehr Büyük Cami'nin önünde toplanan göstericiler, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenledi.

Halk, hava sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıkmasıyla zor günler geçiriyor.

Yanlarında pet şişelerle gelen göstericiler, "Beceriksiz yöneticiler istemiyoruz. Hırsızlar din adına bizi yağmaladı" sloganları attı.

Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Hürremşehr halkı su tankerlerinden içme suyu satın alıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de geçen hafta benzer bir gösteri düzenlenmişti.

İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oluyor.

İran’ın güneyinde ve körfeze sahil konumunda petrol ve ticaret şehri Abadan’da da su durumu sıkıntılı. 

Sosyal medyada çeşmelerinden su yerine çamur akan görüntüleriyle gündeme gelen Abadan’da yüzlerce vatandaş sistemin dış politikasını hedef aldı ve “ABD’nin düşman olduğunu yalan söylüyorlar, bizim düşman tam da burada” sloganlarıyla susuzluğu protesto etti.

Şehrin her yerinde tatlı su için ellerinde bidonlarla uzun sıralar oluşturan halk “Bizim servetimizden (petrol) bir ülke geçiniyor, nasıl bizim içme suyumuz yok” şeklinde yöneticilere seslendi.

Kaynak: AA, İHA  

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:49
  1. İran

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