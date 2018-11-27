İran'da Sünni imam suikast sonucu öldürüldü

TAHRAN (AA) - İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Finderesk bölgesindeki Rızaabad köyü Ehli Sünnet imami Mevlevi Abdulgafur Cemalzehi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun haberinde Cemalzehi'nin sabah namazından sonra evine dönerken kimliği belirlenemeyen kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Cemalzehi'nin hocası Azadşehr kenti Ehli Sünnet cuma imamı Mevlevi Gürgiç, yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı kınayarak bölgedeki Ehli Sünnet camiasını ve Cemalzehi'nin ailesi ile dostlarını sükunete davet etti

Gürgiç, güvenlik güçlerinden de saldırının faillerinin bir an önce yakalanıp cezalandırılmalarını istedi.

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinin yüzde 40'dan fazlası Sünnilerden oluşuyor.