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İran'da su sorunu can aldı

Fars eyaletinin Kazerun kentine bağlı köylerde su sorunu sebebiyle köylülerle polis arasında çıkan çatışmada 1 köylünün hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:33
İran'da su sorunu can aldı

İran'da hava sıcaklıklarının artmasıyla büyüyen su krizi ciddi sıkıntılar oluşturmaya başladı.

İran Fars eyaleti Kazerun Emniyet Müdürü Muhammed İbadinejad, Kazerun kenti kırsalında Şapur Nehri'nden seyyar pompalarla su çeken köylülerle polis arasında çatışma çıktığını aktardı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İbadinejad, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kanun dışı nehirden su çekenleri engellemek isteyen polislere köylülerin taş atarak mukavemet gösterdiklerini dile getiren İbadinejad, olayda bazı polislerin de yaralandığını kaydetti.

İran Meclisi'nde cumartesi günü milletvekillerine hitap eden Buşehr eyaletine bağlı Deştestan Milletveli Muhammed Bakır Saadet, Şapur Nehri civarındaki seyyar pompaların Deştestan'a yeteri kadar suyun ulaşmasına mani olduğunu belirtmiş durumdan Fars eyalet valisini sorumlu tutmuştu. Buna karşılık Fars eyaleti milletvekilleri, 10 yıldan bu yana bölgeye kuraklığın hakim olduğunu, Deştestan'daki su sıkıntısının da buna bağlı olduğunu öne sürmüştü. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:33
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