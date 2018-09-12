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İran'da stokçulara kritik uyarı!

İran Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehdi Hücceti, ülkede döviz kurunda yaşanan yükselişi fırsat bilip stokçuluk yapanları idama mahkum edilebileceklerine karşı uyardı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:22
İran'da stokçulara kritik uyarı!

İran Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehdi Hücceti, ekonomik kriz şartlarında stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan şahıslarla ilgili basına açıklama yaptı.

Tüketicileri stokçulara karşı korumak için gerekli yasaların çıkarıldığını belirten Hücceti, stokçuların en az 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanacağını belirtti.

Hücceti, stokçuların idamla da yargılanabileceği uyarısında bulunarak, "Eğer, erzak veya temel ihtiyaç maddelerinin stoklanması devlete darbe vurmak hedefiyle gerçekleştirilmişse zanlılar, yeryüzünde fesat çıkarmakla suçlanarak idama mahkûm edilecek." dedi.

İran'da döviz kurundaki aşırı artış ve ekonomide ABD yaptırımlarının meydana getirdiği olumsuz hava sonrası esnaf, daha önce satın aldıkları malları depolarda saklayarak fiyatların yükselmesine sebep olmuştu.

Tahran, Tebriz ve Rey şehirlerinde içinde sağlık, gıda ve temizlik malzemelerinin olduğu birçok depo tespit edilmiş, güvenlik güçleri bu mallara el koyarken sorumlular hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:22
  1. İran Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehdi Hücceti
  2. stokçulara idam

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280222 dk önce
    Bu gibi idamların bizim ülkede de olması lazım. Lakin nerdeee?
  • bakibaki28 dk önce
    keşke bizde de idam olsa...
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