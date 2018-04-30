İran'da stat yasağı olan kadınlar şampiyonluk maçı için erkek oldular!
Kadınların stadyumda maç izlemesinin yasak olduğu İran'da, Persepolis takımın şampiyonluk maçını izlemek isteyen kadın taraftarlar erkek kılığına girerek maçı gizlice takip etti.30 Nisan 2018 Pazartesi 17:42
İran'da Persepolis ile Sepidrood arasında oynanan futbol maçında ilginç görüntüler oluştu. Persepolis takımının şampiyonluk maçını kaçırmak istemeyen İranlı kadın taraftarlar, İran'da kadınların stadyuma girme yasağını erkek kılığına girerek deldi.
MAKYAJLA POLİSİ ALDATTILAR
Takma bıyık, sakal ve kaş kullanıp erkek kıyafeti giyen kadınlar, polis kontrolünden geçerek stadyumdaki yerlerini aldılar. Kadın taraftarların fotoğrafları maçın ardından ortaya çıkarken Persepolis, karşılaşmayı 3-0 kazanıp şampiyon oldu.
GEÇEN AY STADYUMA GİREN KADINLAR TUTUKLANMIŞTI
Uzun yıllardır İran'da kadınların stadyuma girip futbol maçı izlemesi yasak. 2012 yılından itibaren de kadınların voleybol maçlarına gitmesi yasaklanmıştı. Mart ayında stadyuma girmeye çalışan 35 kadın taraftar, polis tarafından tutuklanmıştı.
Kaynak: Skorer
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