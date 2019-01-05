0553 313 94 23

İran'da son iki yılda 30 ton patlayıcı ele geçirildi

- İran'ın güney sınırlarında son iki yılda yaklaşık 30 ton patlayıcı ele geçirildi

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:44
İran'da son iki yılda 30 ton patlayıcı ele geçirildi

ANKARA (AA) - Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Karargah Komutanı Muhammed Marani, ülkenin güney sınırlarında, son iki yılda yaklaşık 30 ton patlayıcı madde ele geçirdiklerini söyledi.

Marani, İran'ın güneyinde sık sık bombalı saldırılara maruz kaldıklarını söyleyerek, bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda son iki yılda yaklaşık 30 ton patlayıcı maddenin güvenlik güçlerince ele geçirildiğini belirtti.

İran medyasında yer alan habere göre Marani, bu patlayıcıların büyük kısmının 2017 yılında Çabahar kentine bağlı Kasr-ı Kand bölgesinde öldürülen Ensaru'l-Furkan adlı silahlı grubun lideri Celil Kanberzehi tarafından ülkeye sokulduğunu dile getirdi.

- Ensaru'l-Furkan Örgütü

İran'da çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde emniyet güçlerine yönelik saldırılar düzenleyen Ensaru'l Furkan Örgütü, Hizb-i Ensar-ı İran ile El-Furkan adlı iki grubun birleşmesiyle 2013 yılında kuruldu.

Ensaru'l Furkan Örgütü'nün liderliğini 2015 yılına kadar Haşim Azizi, 2015 yılından 2017'ye kadar ise Celil Kanberzehi yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:44
  1. Ensar’ül-Furkan
  2. iran
  3. Muhammed Marani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'daki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon
    1. Samsun'daki FETÖ'nün hücre evlerine..
    2. Hatay’da 11 düzensiz göçmen yakalandı
    3. FETÖ'nün 'bölge abisi' yakalandı
    4. Renault Grubu "2018 Gladyatörler"nde 4..
    5. Suriyelilerin yılbaşı eğlencesine..
    6. Ordu'da dalgaların taşıdığı taşlar..
    7. İlçe müftüsünün cenaze vaazı sonrası..
    8. Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu..
    9. Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu..
    10. Şizofreni kendini nasıl gösterir?
    11. Fener Rum Patriği Bartholomeos,..
    12. Erzincan merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY..
    13. Medipol Başakşehir kafilesi Antalya'da
    14. Böbreklerin dostu limon
    15. Afganistan'da sınır karakoluna..
    16. Nihat Zeybekçi, İzmir'de MHP'ye..
    17. Arkadaşlarını anmak için kaza yerine..
    18. Iğdır'daki terör saldırısı
    19. Robinho, resmen Medipol Başakşehir'de
    20. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!