  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İran'da son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti
Korona Virüs

İran'da son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:55:00 -
İran'da son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 130 bin 356'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 514 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 584'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 141 bin 335'e çıktığı ülkede, 79 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 356 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 514 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 294 bin 787 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 48 milyon 545 bin 362 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 574 bin 982 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 108 milyon 415 bin 131 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündeme oturan sözler: Erdoğan'ı istemiyorsanız biz alırız
Gündem

Gündeme oturan sözler: Erdoğan'ı istemiyorsanız biz alırız

Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reşat Strik, Türkiye'ye dışarıdan bir saldırı düzenlendiğini ve Türk insanının bunun farkında olması gere..
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durum? Beşiktaş'ın puanı kaç?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durum? Beşiktaş'ın puanı kaç?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Beşiktaş..
AK Partili isim açıkladı! İşte hükümetin yeni ekonomi modeli...
Ekonomi

AK Partili isim açıkladı! İşte hükümetin yeni ekonomi modeli...

AK Parti Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz, hükümetin yeni ekonomi modeli hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay