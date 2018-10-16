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İran'da şok! 14 güvenlik görevlisi kaçırıldı

İran'ın Mircave kentinde 14 güvenlik görevlisinin kaçırıldığı öğrenildi.

16 Ekim 2018 Salı 11:28
İran'da şok! 14 güvenlik görevlisi kaçırıldı

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 14 güvenlik görevlisinin kaçırıldığı bildirildi.

Terörist grup kaçırdı

İran devlet televizyonu, Mircave kentinin sınır bölgesinde görevli 14 güvenlik görevlisinin sabaha karşı terörist bir grup tarafından kaçırıldığını duyurdu. 

Kaçırılanlardan 7'sinin Besiç milisi, 5'inin sınır muhafızı ve 2'sinin de Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensubu olduğu belirtildi.

Öte yandan Sistan ve Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, sosyal medya hesabı üzerinden olayın sorumluluğunu üstlenirken İranlı yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında 1 İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:28
  1. Ordu
  2. İran
  3. güvenlik görevlisi

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