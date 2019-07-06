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İran'da "siyasi suç" tartışması

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, "İran'da siyasi mahkum yok" açıklaması yapan Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili'ye tepki gösterdi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:59
İran'da "siyasi suç" tartışması

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, "İran'da siyasi mahkum yok" şeklinde açıklama yapan Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili'ye tepki gösterdi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, İran yargısının, siyasi suçları ulusal güvenlik suçu kabul ettiğini dile getirdi.

Mutahhari, "Münafıklar (Halkın Mücahitleri Örgütü), DEAŞ ve PJAK gibi terör örgütlerine mensubiyet güvenlik suçuyla ilgilidir ancak ülkenin en üst düzey yetkililerine hakaret dahi güvenlik suçu değil siyasi suçtur." ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden üst düzey yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle 2012'de tutuklanan ve işkence sonucu cezaevinde hayatını kaybeden Settar Beheşti'den söz eden Mutahhari, "Settar Beheşti, siyasi sanık mıydı yoksa güvenlik sanığı mı?" sorusunu yöneltti.

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, geçen hafta devlet televizyonunda katıldığı bir programda siyasi tutuklulara ilişkin soru üzerine "Siyasi mahkum olarak tabir edilenler, terör örgütleri ve istihbarat örgütleriyle iş birliği içinde olan kişilerdir. İran'da siyasi mahkum yok." demişti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:59
  1. iran
  2. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari

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