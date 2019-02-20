0553 313 94 23

İran'da sinema seyircisi arttı

Ülkedeki ekonomik krize rağmen sinema seyircisi geçen yıla oranla son 11 ayda yüzde 22 arttı

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:34
İran'da sinema seyircisi arttı

İSTANBUL (AA) - İran'da ekonomik krize rağmen sinema seyirci sayısında geçen yıla oranla son 11 ayda yüzde 22 artış yaşandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran Sinema ve Teknolojilerini Geliştirme Kurumu Başkan Yardımcısı Mahmud Erbabi, ülkesinde geçen yıla oranla son 11 ayda sinema seyircisinin yüzde 22 arttığını söyledi.

Erbabi, "Son 11 ayda sinema seyirci sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 artarak 26 milyon 538 bin 820 kişiye ulaştı. Bu rakam geçen yıl, 21 milyon 724 bin 169 kişiydi." dedi.

Sinema gelirinin ise geçen yıl 14 milyon 240 bin dolar civarında olduğunu dile getiren Erbabi, bu yıl söz konusu rakamın 19 milyon 300 bine yükseldiğini kaydetti.

İran'da 2011 yılı verilerine göre 438 sinema salonu bulunmaktadır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:34
  1. arttı
  2. iran
  3. sayısı
  4. Seyirci
  5. sinema

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minikler polis ağabeyleriyle hem eğlendi hem öğrendi
    1. Minikler polis ağabeyleriyle hem..
    2. Beştepe’de ’Yaşlılık Şurası’
    3. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    5. Edirne’de, Çocuk Onkolojisi Bölümü..
    6. Ülkücüler Fırat Çakıroğlu’nu andı
    7. Osmaniye İŞKUR, 500 kişiye..
    8. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin..
    9. Pazarlarda fiyatlar düştü,..
    10. Antalyaspor’da DG Sivasspor maçı..
    11. K’nex, Forum Mersin’de çocukları..
    12. Büyükşehir’le Uludağ keşfi
    13. 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl..
    14. Gaziantep’te 350 çiftçiye 70 ton nohut..
    15. Büyükşehir Kadın Meclisi’nden akılcı..
    16. 50 yaşından sonra saz çalmaya ve şarkı..
    17. Sınıra askeri sevkiyat
    18. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    19. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunus..
    20. Büyükçekmece’de patlama: 1 ölü
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"