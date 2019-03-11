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İran'da "sigorta ve ikramiye" protestosu

İran'ın İsfahan kentinde bir grup çelik fabrikaları emeklisi, sigorta primlerinin yatırılmaması ve Nevruz Bayramı ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle gösteri düzenledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:47
İran'da "sigorta ve ikramiye" protestosu

 İran'ın İsfahan kentinde bir grup çelik fabrikaları emeklisi, sigorta primlerinin yatırılmaması ve Nevruz Bayramı ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle gösteri düzenledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişinin "Ne Suriye ne Gazze, emeklilerin maaşı" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

Hükümetten sigorta primlerinin yatırılması ve 21 Mart Nevruz Bayramı ikramiyelerinin ödenmesini isteyen protestocular, attıkları sloganlarla da İran'ın Orta Doğu'da izlediği siyasete tepki gösterdi.

ABD'nin geçen yıl 7 Ağustos ve 5 Kasım'da uygulamaya koyduğu iki aşamalı yaptırımlar nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan İran, sık sık işçilerin, öğretmenlerin ve emeklilerin protestolarına sahne oluyor.

 

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:47
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