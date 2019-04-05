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İran’da sele neden olduğuna inanılan tavus kuşu heykeli ateşe verildi

İran’ın Şiraz kentinde 23 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel sonrasında, uğursuzluk getirdiğine ve sele neden olduğuna inanılan tavus kuşu heykeli bilinmeyen bir grup tarafından ateşe verildi.

05 Nisan 2019 Cuma 11:16
İran’da sele neden olduğuna inanılan tavus kuşu heykeli ateşe verildi

İran’ın Şiraz kentinde 23 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel sonrasında, uğursuzluk getirdiğine ve sele neden olduğuna inanılan tavus kuşu heykeli bilinmeyen bir grup tarafından ateşe verildi.


İran’da Şiraz kenti Kuran Kapısı Caddesi’nde 23 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan selin, cadde üzerinde bulunan tavus kuşu heykeli nedeniyle gerçekleştiği yönündeki yorumlar sonrası, heykel gece yarısı bir grup tarafından ateşe verildi.


Kuran Kapısı Caddesi üzerinde bulunan tavus kuşu heykelinin kimler tarafından yakıldığı bilinmezken, heykelin uğursuzluk getirdiğine inanan bir grup tarafından ateşe verildiği düşünülüyor.


İran’ın tarihi ve kültürel Şiraz kentinde bulunan tavus kuşu heykeli, Kuran Kapısı Caddesi’ndeki eski tavus heykeli ile Nevruz’da değiştirilmiş ve bu değişiklik Şiraz halkı tarafından eleştirilmişti. Şiraz Belediyesi tarafından Nevruz’da yenilenen tavus kuşu heykeline gerekli özenin gösterilmediğini savunan Şiraz halkı heykelin İran kültür ve tarihine uygun olması gerektiğini savunmuştu.


İran’da yaşanan sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken ve 768 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 11:16
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