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İran'da sel felaketi

- Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonucu Gilan'da 4 kişi kayboldu

25 Kasım 2018 Pazar 11:26
İran'da sel felaketi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Gilan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi kayboldu.

Fars Haber Ajansına konuşan İran Kızılay Kurumu Başkanı Murtaza Selimi, Gilan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Selimi, son 48 saatte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ülkenin 11 eyaletinde sel felaketi yaşandığına dikkati çekerek, Mazenderan, Loristan, Gilan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Kermanşah, Fars, Sistan-Beluçistan, Huzistan, Çaharmahal-Bahtiyari, İylam ve İsfahan eyaletlerindeki 23 şehir ve ilçede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 11:26
  1. iran
  2. İran Kızılay Kurumu Başkanı Murtaza Selimi
  3. Sel Felaketi

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