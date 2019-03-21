İran'da sel felaketi 2 çocuğun ölümüne yol açtı İran'ın kuzeyinde yer alan Gülistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti.

İran'ın kuzeyinde yer alan Gülistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti. Gülistan Eyaleti Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanı Ali Rıza Kemal Garibi, Gülistan'ın Minudeşt ve Kelale kentlerinde sel sularının getirdiği moloz yığınının altında kalan 2 çocuğun can verdiğini söyledi. İran resmi ajansı İRNA'ya göre Garibi, sel felaketinde yaralanan 3'ü hamile 5 kişinin de tedavi altına alındığını belirtti. Mazenderan eyaletinde de dün meydana gelen sel felaketinde otomobillerinde mahsur kalan 3 kişi yaşamını yitirmişti. İran'ın kuzeyinde şiddetli yağışlar cumartesi gününden bu yana devam ediyor.

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