İran'da sel felaketi 2 çocuğun ölümüne yol açtı
İran'ın kuzeyinde yer alan Gülistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti.21 Mart 2019 Perşembe 16:23
İran'ın kuzeyinde yer alan Gülistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti.
Gülistan Eyaleti Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanı Ali Rıza Kemal Garibi, Gülistan'ın Minudeşt ve Kelale kentlerinde sel sularının getirdiği moloz yığınının altında kalan 2 çocuğun can verdiğini söyledi.
İran resmi ajansı İRNA'ya göre Garibi, sel felaketinde yaralanan 3'ü hamile 5 kişinin de tedavi altına alındığını belirtti.
Mazenderan eyaletinde de dün meydana gelen sel felaketinde otomobillerinde mahsur kalan 3 kişi yaşamını yitirmişti.
İran'ın kuzeyinde şiddetli yağışlar cumartesi gününden bu yana devam ediyor.
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