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İran'da sel felaketi 2 çocuğun ölümüne yol açtı

İran'ın kuzeyinde yer alan Gülistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti.

21 Mart 2019 Perşembe 16:23
İran'da sel felaketi 2 çocuğun ölümüne yol açtı

İran'ın kuzeyinde yer alan Gülistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti.

Gülistan Eyaleti Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanı Ali Rıza Kemal Garibi, Gülistan'ın Minudeşt ve Kelale kentlerinde sel sularının getirdiği moloz yığınının altında kalan 2 çocuğun can verdiğini söyledi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre Garibi, sel felaketinde yaralanan 3'ü hamile 5 kişinin de tedavi altına alındığını belirtti.

Mazenderan eyaletinde de dün meydana gelen sel felaketinde otomobillerinde mahsur kalan 3 kişi yaşamını yitirmişti.

İran'ın kuzeyinde şiddetli yağışlar cumartesi gününden bu yana devam ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:23
  1. Gülistan
  2. iran
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