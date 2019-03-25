0553 313 94 23

İran'da sel felaketi: 11 ölü

Şiraz kentinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 200'den fazla otomobil sürüklendi, 11 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı

25 Mart 2019 Pazartesi 14:30
İran'da sel felaketi: 11 ölü

İSTANBUL (AA) - İran'da sel felaketi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonuna göre İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolyond, Şiraz kentinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde Kur'an-ı Kerim Kapısı caddesinde bulunan araçların sürüklenmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kolyond, olay yerine ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

- 200'den fazla otomobil hurdaya döndü

Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, İran Emniyet Teşkilatı Bilgi ve Trafik Kontrol Merkezi Başkanı Nadir Rahmani, Kur'an-ı Kerim Kapısı caddesindeki sel felaketinde 200'den fazla otomobilin selde sürüklendiğini kaydetti.

Ülkenin kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağış bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:30
  1. 10 ölü
  2. İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolyond
  3. İran'da sel felaketi
  4. İsfahan kenti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aktif Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı
    1. Aktif Yaşam Merkezi hizmet vermeye..
    2. İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı..
    3. Kayserispor hazırlık maçı yapacak
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “HDP, İstiklal..
    5. Kebap restoranında korkutan baca..
    6. Başkan Memduh Büyükkılıç:
    7. TSE’den Enerji Bakanlığına ’Kalite ve..
    8. Yavaş'tan sanayi sitelerine ziyaret
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    11. TCMB döviz kurları
    12. Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı..
    13. KATSO’dan emlakçılara uyarı
    14. Karslı dağcılardan anlamlı yürüyüş
    15. Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    16. Bağdat'taki turizm fuarında "aslan..
    17. Amerikan Futbolu oynarken ayağını..
    18. Türkiye’den İdai Kasırgası..
    19. Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
    20. Polisler ve vatandaştan örnek bağış
    21. Böcek: “Beş yıldır neredeydiniz”
    22. Dünya Su Günü ve Orman Haftası..
    23. 25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik..
    24. "Bu millet gönderinde başka bayrak..
    25. Başkan Can’dan çocuklar ve gençlere..
    26. Afganistan'da markette patlama!..
    27. Başkan Alıcık; “100 bin vatandaşımızın..
    28. Zeybekci: "Belediye bünyesinde bir..
    29. Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 18..
    30. Kepez’de drag yarışları heyecanı
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!