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"İran'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesi yakalandı"

10 Şubat 2019 Pazar 17:57
"İran'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesi yakalandı"

TAHRAN (AA) - İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, devrimin 40'ıncı yılı kutlamaları öncesi saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi.

Başkent Tahran'da İran-Irak savaşında kullanılan silahların sergilendiği fuara katılan Alevi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, devrimin 40'ıncı yıl dönümü kutlamalarında alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Alevi, kutlamalar öncesi tüm önlemlerin alındığını ve bu sayede herhangi bir olayın meydana gelmediğini belirterek, cuma günü saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesini yakaladıklarını bildirdi.

Alevi, nereye yönelik saldırı hazırlığında olunduğu veya şüphelilerin hangi kentte yakalandığına ilişkin bilgi vermedi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 17:57
  1. deaş
  2. iran
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