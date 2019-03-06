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İran'da sahte içkiden 2 kişi öldü

06 Mart 2019 Çarşamba 11:39
İran'da sahte içkiden 2 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan kentinde sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Fars Haber Ajansı'na konuşan, Batı Azerbaycan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim Hüseyni, "Bukan kentinde sahte içkiden 13 kişi zehirlendi, bu kişilerden 2'si hayatını kaybetti." dedi.

Hüseyni, zehirlenenlerden 2'sinin ise sağlık durumunun ağır olduğunu aktardı.

İran'da son 6 ayda sahte içki tüketiminden kaynaklı zehirlenmeler nedeniyle yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Alkollü içeceklerin yasak olduğu İran'da bazı ev ve merdiven altı atölyelerde alkol üretildiği biliniyor. Ülke kanunlarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 74 kırbaç, içenler de 80 kırbaçla cezalandırılıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:39
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